Cyberattacchi alle auto | perdite da 20 miliardi e filiera nel mirino

Negli ultimi tempi sono stati segnalati numerosi attacchi informatici rivolti alle auto con conseguenze economiche che si stimano in circa 20 miliardi di euro. Questi attacchi hanno coinvolto non solo le grandi aziende produttrici, ma anche i fornitori più piccoli, che spesso rappresentano pezzi fondamentali della filiera. La vulnerabilità di questi fornitori solleva interrogativi su come possano influire sulla produzione di marchi di grandi dimensioni.

? Domande chiave Come possono i piccoli fornitori compromettere la produzione di giganti come Toyota?. Perché un errore nel codice può mettere in pericolo milioni di veicoli?. Come influisce la ricarica wireless sulla sicurezza informatica della tua auto?. Perché le auto vecchie di dieci anni sono le più vulnerabili agli hacker?.? In Breve Perdite da 20 miliardi nel 2025 con attacchi ai fornitori nel 57% dei casi.. Jaguar Land Rover subisce stop produttivi di sei settimane con 386 milioni di dollari persi.. I rivenditori sono bersaglio del 21,5% delle intrusioni informatiche nel 2024.. Ciclo di vita auto in Italia di 13 anni crea rischi software obsoleti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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