Recentemente sono stati segnalati attacchi informatici provenienti dalla Russia che hanno preso di mira politici e diplomatici tedeschi attraverso la piattaforma di messaggistica Signal. Si tratta di una campagna di phishing che utilizza tecniche di ingegneria sociale sempre più avanzate. Questi attacchi sono stati rivolti alle istituzioni e ai rappresentanti diplomatici del paese. La sicurezza delle comunicazioni istituzionali si trova sotto esame a causa di questa attività sospetta.

Una campagna di phishing mirata, costruita con tecniche di ingegneria sociale sempre più sofisticate, ha colpito il cuore istituzionale della Germania. Deputati, ministri, diplomatici e ufficiali militari sono finiti nel mirino di un’operazione che sfrutta un paradosso contemporaneo: colpire le piattaforme più sicure attraverso l’anello più vulnerabile, l’utente. Nel mirino, gli account su Signal, simbolo della comunicazione protetta globale. Sullo sfondo, una pressione ibrida crescente attribuita a Mosca, che trasforma il dominio cibernetico in un’estensione diretta del confronto geopolitico apertosi con la guerra in Ucraina. I fatti. Secondo quanto riportato dal Telegraph, gli hacker si sarebbero finti un chatbot di assistenza tecnica basato su IA, inducendo le vittime a condividere password e codici sensibili.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cyberattacchi russi contro la Germania. Nel mirino politici e diplomatici su Signal

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