Curiosità voglia di scoprirla e assaggiarla | alla Campionaria l’evento sulla Pazientina va sold out
Alla Fiera Campionaria di Padova, l’evento dedicato alla Pazientina, il tradizionale dolce padovano, ha registrato il tutto esaurito. L’appuntamento si terrà mercoledì 13 maggio e ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, attratti dalla curiosità e dalla voglia di scoprire e assaggiare questa specialità storica. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, confermando l’affetto per questa tradizione gastronomica locale.
Grande attesa per l’evento dedicato alla Pazientina, il celebre dolce storico padovano che sarà protagonista mercoledì 13 maggio, nell’ambito della Fiera Campionaria di Padova.L’iniziativa, organizzata per valorizzare una delle eccellenze più rappresentative della tradizione dolciaria del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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