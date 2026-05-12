Curiosità voglia di scoprirla e assaggiarla | alla Campionaria l’evento sulla Pazientina va sold out

Alla Fiera Campionaria di Padova, l’evento dedicato alla Pazientina, il tradizionale dolce padovano, ha registrato il tutto esaurito. L’appuntamento si terrà mercoledì 13 maggio e ha suscitato grande interesse tra i partecipanti, attratti dalla curiosità e dalla voglia di scoprire e assaggiare questa specialità storica. La partecipazione è stata superiore alle aspettative, confermando l’affetto per questa tradizione gastronomica locale.

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