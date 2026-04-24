Fiera Campionaria di Venticano boom di presenze alla Giornata di studio sulla sicurezza

Alla Fiera Campionaria di Venticano si è registrato un aumento di visitatori alla Giornata di studio dedicata alla sicurezza, con oltre 5.000 persone che hanno acquistato i biglietti nonostante le basse temperature del primo giorno. La manifestazione ha attirato pubblico da diverse aree, mantenendo un'affluenza significativa anche in condizioni climatiche sfavorevoli. La fiera prosegue con diverse iniziative e incontri previsti nei prossimi giorni.

Oltre 5mila paganti nonostante il freddo che ha caratterizzato il primo giorno della Fiera Campionaria di Venticano. Grande affluenza inizialeA far parlare della Fiera oggi ci hanno pensato gli oltre cento Agenti di Polizia Locale provenienti da tutta Italia per la giornata organizzata dalla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate UNARMA alla Fiera Campionaria di Venticano: Stand, Dirigenti e NovitàNei giorni dal 23 al 26 aprile, in occasione della 47^ edizione della fiera campionaria di Venticano, l’associazione sindacale carabinieri UNARMA A. Carabinieri alla Fiera Campionaria di Venticano: consigli ai cittadini su come difendersi dalle truffeAnche quest’anno, come accaduto nelle passate edizioni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inaugurata la 47°edizone della Fiera Campionaria di Venticano. Arriva il polo fieristico; 47^ Fiera campionaria di Venticano: l'inaugurazione (Guarda il video); Venticano, taglio del nastro della 47ª Fiera Campionaria; Alla 47ª Fiera Campionaria di Venticano lo stand dei Carabinieri: consigli su come difendersi da furti e truffe. Venticano, alla 47ª Fiera Campionaria la Polizia di Stato incontra cittadini e studentiAnche quest’anno, alla 47ª Fiera Campionaria di Venticano, è presente la Polizia di Stato. Esserci sempre, per la Polizia, non è soltanto uno slogan, ma rappresenta la missione quotidiana degli uomi ... irpinianews.it Venticano, taglio del nastro della 47ª Fiera CampionariaNon soltanto una vetrina espositiva, ma un contenitore di idee, confronto e progettualità per il futuro delle aree interne. Si è aperta così questa mattina la 47ª Fiera Campionaria di Venticano, appun ... irpinianews.it Anche quest’anno il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo all’interno della Fiera Campionaria di Venticano. facebook