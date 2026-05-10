Un'azienda specializzata nella vendita di pacchi misteriosi, spesso acquistati in grandi quantità, ha raggiunto un volume di circa dieci mila spedizioni. I clienti possono toccare, scuotere e pesare i pacchi, ma il contenuto rimane sconosciuto fino al momento dell'apertura. Ogni evento di vendita si esaurisce rapidamente, con tutte le unità disponibili che vengono vendute in breve tempo. La strategia si basa sulla sorpresa e la curiosità degli acquirenti.

Firenze, 10 maggio 2026 – Lo puoi toccare, scuotere, anche pesare. Ma il contenuto del pacco resta segreto fino all’ultimo. Un brivido che crea attesa, interesse, curiosità. Un acquisto al buio che può trasformarsi in un affare. Vale la pena tentare? Per tantissimi non ci sono dubbi: sì, vale la pena. L'ascesa dei pacchi a sorpresa. È così che prende vita un businness da diecimila pacchi al mese con eventi che quasi sempre vanno sold out. Il fenomeno è nuovo e in continua espansione. Lo racconta Alin Novacovici, amministratore delegato della società BlindBoxsrl che a inizio maggio ha affittato un fondo sfitto in centro a due passi dal Duomo. Il negozio – per un periodo limitato di tempo – è diventato un temporary shop dove vendere a peso pacchi Amazon dal contenuto segreto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acquisti Amazon al buio, ecco come funziona il business da 10mila pacchi: “E ogni evento va sold out”

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How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles

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