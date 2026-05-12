Curiosità Mondiali | Pak Doo-ik il dentista che eliminò l’Italia

Durante i Mondiali di calcio sono molte le storie sorprendenti che restano impresse nella memoria dei tifosi. Tra queste c’è quella di un calciatore sudcoreano che, durante un’edizione del torneo, ha segnato un gol decisivo contro l’Italia. Questa vicenda ha attirato l’attenzione di appassionati e media di tutto il mondo, diventando uno dei momenti più ricordati nella storia della Coppa del Mondo. Le curiosità di questa competizione continuano a sorprendere ogni quattro anni.

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