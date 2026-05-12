Curiosità Mondiali | Pak Doo-ik il dentista che eliminò l’Italia
Durante i Mondiali di calcio sono molte le storie sorprendenti che restano impresse nella memoria dei tifosi. Tra queste c’è quella di un calciatore sudcoreano che, durante un’edizione del torneo, ha segnato un gol decisivo contro l’Italia. Questa vicenda ha attirato l’attenzione di appassionati e media di tutto il mondo, diventando uno dei momenti più ricordati nella storia della Coppa del Mondo. Le curiosità di questa competizione continuano a sorprendere ogni quattro anni.
Curiosità Mondiali di calcio: le 20 storie più incredibili nella storia della Coppa del Mondo. Le curiosità dei Mondiali di calcio sono il sale dell’unico torneo che da quasi un secolo riesce a fermare il pianeta. Novantasei anni di partite, gol, scandali e coincidenze hanno prodotto record che sfidano la statistica, aneddoti che sembrano sceneggiature, storie che si raccontano ai bambini come se fossero leggende. Dal cane che ritrovò la Coppa rubata al gol più veloce della storia (11 secondi), dal Maracanazo del 1950 alla Mano de Dios del 1986, ecco le venti curiosità più sorprendenti nella storia della Coppa del Mondo, alla vigilia del torneo 2026 in USA, Canada e Messico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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