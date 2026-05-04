Conserve Italia ha annunciato l’introduzione di nuovi formati da 250 e 300 millilitri per succhi e tè freddo, realizzati in collaborazione con Tetra Pak. Questi cambiamenti riguardano principalmente i prodotti destinati al settore della grande distribuzione e saranno adottati da alcuni marchi noti. La modifica nel packaging potrebbe influenzare i margini dei produttori agricoli, coinvolgendo direttamente le scelte di confezionamento e distribuzione.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo packaging i margini dei produttori agricoli?. Quali brand utilizzeranno i nuovi formati da 250 e 300 ml?. Perché Conserve Italia ha scelto proprio la tecnologia Tetra Pak?. Quanto costerà la riconfigurazione delle macchine per il mercato vending?.? In Breve Fatturato Conserve Italia pari a 1,1 miliardi di euro nell'esercizio 2024-25.. 14.000 produttori associati distribuiti su 35 cooperative agricole alimentano la filiera.. 20 macchine confezionatrici del gruppo gestiscono salse, legumi, zuppe e succhi.. Nuovi formati da 250 e 300 ml per brand Valfrutta, Yoga e Derby Blue..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conserve Italia e Tetra Pak: nuovi formati per succhi e tè freddo

Notizie correlate

Tetra Pak cerca giovani talenti: 24 mesi per entrare in azienda? Cosa sapere Tetra Pak apre in Italia il programma Future Talent per diplomati e laureati entro il 30 aprile.

Tetra Pak forma e assume a tempo indeterminato diplomati e neolaureati: requisiti e scadenzeTetra Pak torna a investire sui giovani in Italia con nuove opportunità di inserimento attraverso il programma internazionale Future Talent, un...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: AgrofoodBic nel capitale di Nunatak - EFA News.

Da Bcc Iccrea e Cdp contratto di filiera per 31 milioni con Conserve ItaliaIl gruppo Bcc Iccrea e Cassa Depositi e Prestiti hanno finanziato un nuovo Contratto di Filiera a beneficio del Gruppo Conserve Italia per un valore di 31,2 milioni di euro. Lo si legge in una nota ... ansa.it

Un piano da 86 milioni per cambiare il volto di Conserve ItaliaIL FATTURATO del Gruppo (1,15 miliardi di euro nell’esercizio 2024-25 approvato all’assemblea dei soci del 31 ottobre scorso) sancisce una indiscussa leadership dimensionale nel settore delle conserve ... quotidiano.net