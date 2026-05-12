Cura della pelle durante il cambio di stagione | i consigli della cosmetologa per una corretta dermo-routine

Con l’arrivo del cambio di stagione, le temperature si alzano e aumenta la voglia di uscire di più all’aria aperta e al sole. Questa situazione richiede di adattare le abitudini di cura della pelle, prestando attenzione a mantenere l’idratazione e proteggere dai raggi UV. La cosmetologa fornisce alcuni consigli pratici per aggiornare la dermo-routine e affrontare al meglio questa fase dell’anno.

Il cambio di stagione sta portando un aumento delle temperature e per questo nasce spontaneo il desiderio di esporre il nostro corpo all'aria e al sole, tutto questo deve portarci ad avere una maggiore cura della nostra pelle. Bisogna scegliere in primavera i prodotti ideali che diventeranno i.🔗 Leggi su Baritoday.it

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