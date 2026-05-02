Il melanoma è il terzo tumore più frequente tra le persone sotto i 50 anni, sia uomini che donne. La prevenzione si basa su alcune regole fondamentali, tra cui l’applicazione corretta della crema solare. I dermatologi consigliano di usare la quantità giusta di prodotto, di distribuirla uniformemente sui punti più esposti e di applicarla prima dell’esposizione. La diagnosi precoce permette di superare il 90% di probabilità di sopravvivenza.

«Si tratta di un tumore cutaneo complesso, la cui insorgenza può essere influenzata da fattori genetici e familiari, esposizione a fattori inquinanti dell'ambiente, nonché da un’esposizione solare intensa e ripetuta, soprattutto se associata a scottature gravi durante l’infanzia o l’adolescenza», spiega il Dottor Carlo Guidarelli, Specialista in Dermatologia presso la Casa di cura San Camillo di Milano. «L'esposizione ai raggi ultravioletti (UV), naturali o artificiali, rappresenta il principale fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, tra cui il carcinoma basocellulare (basalioma) e il carcinoma squamocellulare, entrambi stimolati dall’esposizione solare e dall’invecchiamento cutaneo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Melanoma e crema solare: la quantità, i punti, il modo giusto di applicarla e tutte le altre regole dei dermatologi per fare una corretta prevenzione del tumore della pelle

Notizie correlate

Melanoma: la quantità, i punti, il modo giusto di applicare la crema solare e tutte le altre regole dei dermatologi per fare una corretta prevenzione del tumore della pelle«Il melanoma è un tumore cutaneo complesso, la cui insorgenza può essere influenzata da fattori genetici e familiari, esposizione a fattori...

Retinolo, vitamina C e acido ialuronico: combinare questi principi attivi nel modo sbagliato può irritare la pelle. Le regole dei dermatologiDi Leonardo Grimaldi Nel mondo della skincare, i principi attivi sono il cuore di ogni prodotto cosmetico: li ritroviamo nei sieri, nelle creme, ma...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Melanoma, la crema solare non basta: meglio gli abiti che fanno da scudo; Prevenzione del melanoma, l'abito fa più scudo della crema solare; Melanoma, terzo tumore più diffuso negli under 50: la regola salva-vita e il paradosso della crema solare; Melanoma terzo tumore più diffuso negli under50: non solo crema solare, i 5 consigli.

Melanoma terzo tumore più diffuso negli under 50: non solo crema solare, i 5 consigliLeggi su Sky TG24 l'articolo Melanoma terzo tumore più diffuso negli under 50: non solo crema solare, i 5 consigli ... tg24.sky.it

Allarme melanoma: la crema solare ne aumenta il rischio se usata male?La crema solare protegge ma se usata male può aumentare i rischi. Cosa dicono gli oncologi su melanoma e tumori della pelle. alfemminile.com

Melanoma terzo tumore più diffuso negli under 50: non solo crema solare, i 5 consigli SALUTE E BENESSERE 30 apr 2026 I titoli di Sky TG24 del 30 aprile, edizione delle 8 Il messaggio di Melanoma Italia ONLUS è chiaro: "La prevenzione non passa solo dal - facebook.com facebook

Siamo vicinissimi all’approvazione definitiva della legge sulla prevenzione del #melanoma e sull’istituzione di una giornata nazionale #melanomaday x.com