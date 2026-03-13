La supermodella svela la sua routine mattutina | due ore e mezza dedicate completamente a cura del corpo della mente e della pelle

S veglia alle 6 del mattino, app della Bibbia aperta per ascoltare l'insegnamento del giorno e un dry brush per stimolare la circolazione delle gambe. Queste sono solo le prime due cose che fa Cindy Crawford appena apre gli occhi. La supermodella, 60 anni compiuti a febbraio, ha condiviso su Instagram la sua routine mattutina, un rituale che va dalle 6 alle 8:30: due ore e mezza dedicate completamente a cura del corpo, della mente e della pelle. Ecco passo dopo passo cosa fa Cindy Crawford per essere Cindy Crawford. Gli esercizi per dimagrire di Cindy Crawford. guarda le foto Benessere e tecnologia. Alle 6:30 è il momento della gua sha: una tecnica cinese per il benessere del corpo e del viso.