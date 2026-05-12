Cupole e Nuvole | biglietto unico agevolato più percorsi guidati per i cieli piacentini dell' arte

A Piacenza è stata annunciata l’apertura di “Cupole e Nuvole”, un’iniziativa che combina l’ingresso a diverse attrazioni cittadine con un solo biglietto ridotto. Oltre alla possibilità di visitare i luoghi di interesse, sono previsti percorsi guidati che permettono ai visitatori di conoscere meglio il patrimonio artistico e storico della città. L’iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire i principali tesori di Piacenza in modo semplice e più accessibile.

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