VIDEO | Teatro Massimo e Fondazione Sicilia rafforzano l' alleanza tra arte e musica | nasce il biglietto unico

Il Teatro Massimo e la Fondazione Sicilia hanno annunciato il rafforzamento della loro partnership, con l’introduzione di un biglietto unico che permette di accedere sia alle rappresentazioni teatrali che agli eventi organizzati dalle due istituzioni. Questa novità mira a facilitare la partecipazione del pubblico e a promuovere la collaborazione tra arte e musica. La collaborazione tra le due fondazioni si estende a iniziative condivise e progetti culturali.

La Fondazione Teatro Massimo e la Fondazione Sicilia annunciano il consolidamento della loro collaborazione. Attraverso una nuova convenzione, le due istituzioni rinnovano un legame volto alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e alla promozione del territorio siciliano.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Reggio Emilia: nasce il sentiero dei Tarocchi tra arte e musicaI lavori per la realizzazione del Sentiero dell’Arcano sono ufficialmente partiti all’interno del Giardino di Gabrina, situato nel parco delle Acque... Palermo celebra la Liberazione: tra cortei e musica al Teatro Massimo? Cosa sapere Palermo celebra l'81° anniversario della Liberazione con cortei e momenti istituzionali sabato 25 aprile. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Le convenienze ed inconvenienze teatrali incantano Palermo, successo al teatro Massimo per Donizetti; Da piazza Marina al Teatro Massimo: nel weekend torna il tour nei luoghi dei Florio; Siamo Danza per celebrare la Giornata Internazionale della Danza; L’orchestra del conservatorio Scarlatti suona al teatro Massimo. I giovani talenti del teatro Massimo nei concerti in quartieri PalermoProvengono da tutta la Sicilia, ma anche da altre regioni, i 325 ragazzi delle formazioni giovanili del Teatro Massimo di Palermo. Il programma di attività che li vede coinvolti, già avviato a ... ansa.it Palermo, al Teatro Massimo il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Scarlatti Momento centrale della programmazione, mercoledì 6 maggio alle 20:30, è il concerto che vede protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Scarlatti” di P - facebook.com facebook