Cuba intensi voli spia USA | 25 missioni radar nei Caraibi

Le autorità statunitensi hanno condotto 25 missioni radar nei Caraibi, con voli spia sopra Cuba. Durante queste operazioni, gli aerei hanno mantenuto i transponder accesi sopra l'Avana, secondo quanto riferito. Sono emerse anche domande riguardo alle motivazioni dietro questa scelta e ai piani militari sviluppati dal Pentagono in relazione alla regione e al governo cubano.

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