Cuba intensi voli spia USA | 25 missioni radar nei Caraibi
Le autorità statunitensi hanno condotto 25 missioni radar nei Caraibi, con voli spia sopra Cuba. Durante queste operazioni, gli aerei hanno mantenuto i transponder accesi sopra l'Avana, secondo quanto riferito. Sono emerse anche domande riguardo alle motivazioni dietro questa scelta e ai piani militari sviluppati dal Pentagono in relazione alla regione e al governo cubano.
? Punti chiave Perché gli USA volano con i transponder accesi sopra l'Avana?. Quale piano militare ha elaborato il Pentagono per il regime cubano?. Come potrebbe replicarsi il modello venezuelano per cambiare il governo?. Chi gestirà il vuoto di potere dopo un possibile intervento americano?.? In Breve Drone MQ-4C Triton monitorato vicino a Guantanamo il 17 aprile scorso.. Uso di velivoli P-8A Poseidon e RC-135V per intelligence elettronica.. Analogie operative con l'operazione militare in Venezuela del 3 gennaio.. Pentagono valuta piano di cambio regime simile al modello venezuelano.. Almeno 25 voli di ricognizione militare statunitense sono stati registrati al largo delle coste di Cuba da febbraio a oggi, con missioni concentrate vicino all’Avana e a Santiago de Cuba.🔗 Leggi su Ameve.eu
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