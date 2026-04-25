Spia cinese nel Golfo | radar strategici sotto gli occhi USA e Iran

Una nave cinese è stata individuata nel Golfo, vicino alla base di Al Udeid, mentre si trova in attività di monitoraggio. Il suo movimento si verifica in un periodo caratterizzato da negoziati in corso in Pakistan e dalla scadenza di un cessate il fuoco. La presenza di questa imbarcazione si inserisce in un contesto di attenzione da parte degli Stati Uniti e dell’Iran, entrambi coinvolti nella regione.

? Cosa sapere La nave cinese Hai Yang Shi You 285 monitora il Golfo vicino alla base Al Udeid.. Il movimento avviene durante i negoziati in Pakistan e la scadenza del cessate il fuoco.. La nave da sorveglianza cinese Hai Yang Shi You (285) si trova nelle acque del Golfo proprio mentre scade il cessate il fuoco proposto da Donald Trump agli ayatollah, in un momento di estrema congestione marittima tra petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz e unità militari statunitensi schierate nella regione. Il movimento del vascello di Pechino, che possiede stretti legami con l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA), avviene in una fase di fortissima attività navale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spia cinese nel Golfo: radar strategici sotto gli occhi USA e Iran Notizie correlate Leggi anche: Iran, la guerra nel Golfo in diretta. Trump, "vicini alla fine". Satellite spia cinese contro le basi Usa, Mosca aiuta Teheran Iran, così la Cina spia i movimenti dello schieramento Usa nel GolfoLa crescente mobilitazione militare Usa nel Golfo non passa inosservata a Pechino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ft: Iran usò satellite cinese per colpire basi Usa. Pechino smentisce; Trump scrive a Pechino: Non date armi all'Iran. Xi: Il mondo non torni alla legge della giungla; Conflitto chiuso entro aprile. Satelliti cinesi contro le basi Usa; Iran, la giornata. Media: Teheran potrebbe riaprire parte di Hormuz. Proroga del cessate il fuoco? La Casa Bianca smentisce | Libero Quotidiano.it. Ha inviato una nave di sorveglianza nel Golfo: cosa c’è dietro la strana mossa cineseSi tratta di un vascello di sorveglianza utilizzato prevalentemente per effettuare ispezioni e monitorare zone critiche. L'invio poco prima della scadenza ufficiale del cessate il fuoco proposto da Do ... ilgiornale.it La lezione di Hormuz. Il dilemma cinese e globale: e se succede a Malacca?L’Asia paga un prezzo durissimo per la chiusura dello Stretto nel Golfo Persico. Ma ce n’è un altro, ancora più strategico, soprattutto per la Cina, che ... huffingtonpost.it 'Cinese accusato dagli Usa di essere una spia può essere estradato'. Cassazione respinge ricorso difesa. Ora ultima parola al Ministero della Giustizia #ANSA x.com MEDIO ORIENTE | L'Iran avrebbe usato un satellite spia cinese per colpire le basi militari Usa in tutto il Medio Oriente durante la guerra. Lo riferisce il Financial Times. Trump: 'La Cina smentisce' #ANSA - facebook.com facebook