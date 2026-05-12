Luigi de Magistris ha commentato la notizia della sua citazione a giudizio davanti alla Corte dei conti riguardo alla ricapitalizzazione di Ctp. La conferenza stampa della Procura regionale della Corte dei conti della Campania ha fornito dettagli sull'inchiesta, ma de Magistris ha affermato di aver agito con correttezza nel suo operato. La vicenda riguarda le procedure e le decisioni prese in relazione alla ricapitalizzazione dell’azienda di trasporto pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Luigi de Magistris commenta quanto è emerso dalla conferenza stampa della Procura regionale della Corte dei conti della Campania sulla ricapitalizzazione di Ctp. “ Sono certo della correttezza assoluta formale e sostanziale del mio operato. Ho agito, come sempre, per il bene comune e per salvare un servizio pubblico di rilevanza costituzionale, un’azienda pubblica e la vita di centinaia di famiglie. Da sindaco di Napoli, con la Costituzione nel cuore e nella testa, abbiamo salvato il Comune e tutte le aziende pubbliche che erano sull’orlo del fallimento. Lo abbiamo fatto senza soldi e con tanta tenacia, onestà e coraggio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ctp, de Magistris su citazione a giudizio Corte dei conti: “Certo correttezza del mio operato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Corte dei conti, de Magistris in giudizio si difende: "Ho salvato Ctp, dovevo agire"Luigi de Magistris rivendica la correttezza del proprio operato dopo quanto emerso dalla conferenza stampa della procura regionale della corte dei...

L’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris a giudizio per la Ctp, la Corte dei Conti: “Ricapitalizzato un carrozzone decotto”La Procura della Corte dei Conti contesta un danno erariale da 23 milioni di euro per le ricapitalizzazioni della Ctp, la società dei bus fallita nel...

Si parla di: 'Danno erariale da 23 milioni', Corte dei conti cita in giudizio de Magistris; Spiagge di Posillipo, avanti con il bando: sette offerte per i lidi di Palazzo Donn’Anna.

Il naufragio della Ctp, l’azienda di trasporto pubblico della Città Metropolitana di Napoli fallita nel 2022, approda nelle aule della magistratura contabile con un’accusa pesantissima. #cortedeiconti #luigidemagistris #cronacanapoli #social #storie #ul… x.com

Corte dei Conti cita in giudizio Luigi de Magistris e altri 7 per danno erariale da 23 milioni di euro per la CtpLa Procura della Corte dei Conti contesta un danno erariale da 23 milioni di euro per le ricapitalizzazioni della Ctp, la società dei bus fallita nel ... fanpage.it