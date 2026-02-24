Di scena Rituals dal tarantismo al cooking dj set

Rituals, evento performativo e multisensoriale, si tiene a Pisa e nasce dalla volontà di esplorare le tradizioni popolari attraverso danza e musica dal vivo. La serata, in programma sabato 28 febbraio alle 21 al Teatro Nuovo, coinvolge il pubblico in un viaggio tra tarantismo e cultura locale. L’obiettivo è far rivivere antichi riti attraverso un’esperienza immersiva, arricchita da una performance che combina elementi tradizionali e moderni. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di culture popolari.

Questo fine settimana il Teatro Nuovo di Pisa propone due imperdibili appuntamenti: sabato 28 febbraio alle 21 ' Rituals ': una serata performativa e multisensoriale che unisce memoria, danza rituale e musica dal vivo, inserita nella rassegna Calendario Popolare-Arti e Culture dai Territori a cura di Francesco Salvadore. " Rituals " presenta in scena un corpo in movimento tra memoria e rito, spettacolo coreografico ideato e interpretato da Maristella Martella, artista riconosciuta per il suo lavoro di ricerca sulla pizzica salentina, il tarantismo e la danza rituale popolare. Partendo da un'indagine antropologica sul rito del tarantismo – in cui la pizzica è stata fino agli anni Sessanta esperienza collettiva di cura e trance – Martella sposta l'attenzione dalla tecnica alla dimensione simbolica del movimento.