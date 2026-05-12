Giuseppe Cruciani ha commentato la situazione del Milan, affermando che l’allenatore ha le sue responsabilità, ma che i tifosi riconoscono come principale responsabile il presidente della squadra. Il giornalista ha spiegato che tra i sostenitori c’è consapevolezza delle responsabilità di Furlani, senza entrare nel dettaglio delle singole decisioni prese. La discussione si è concentrata sulle dinamiche interne alla società calcistica e sui punti di vista dei tifosi.

Dopo essere stato a lungo secondo in classifica in Serie A e in lotta con l'Inter per lo Scudetto, da metà marzo in avanti il Milan di Massimiliano Allegri è crollato. Con cinque sconfitte nelle ultime sette partite, il Diavolo è scivolato al quarto posto in graduatoria: si è fatto scavalcare dalla Juventus e raggiungere dalla Roma. Con il Como lì, a sole due lunghezze di distanza. Una qualificazione in Champions League che sembrava scontata dopo la vittoria nel derby di ritorno in campionato, è divenuta improvvisamente (o quasi) un Everest da scalare per Mike Maignan e compagni. "Secondo voi senza attaccanti e con interpreti non...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cruciani: “Milan, Allegri avrà le sue colpe ma i tifosi hanno capito che Furlani è il primo responsabile”

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