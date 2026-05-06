In un’intervista, Giuseppe Cruciani ha parlato di tensioni tra la dirigenza e l’allenatore di una squadra di calcio. Ha riferito che alcuni giocatori sono stati acquistati contro la volontà di Allegri, creando una divisione interna. Cruciani ha anche menzionato che ci sono differenze di opinioni tra l’allenatore e i vertici societari, che si manifestano in atteggiamenti e decisioni prese sul mercato e sulla gestione della squadra.

Intervenuto durane l'ultimo appuntamento con 'Numer1', podcast in onda su Youtube condotto da Giuseppe Cruciani, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, lo stesso presentatore de 'La Zanzara', ha rivelato alcuni dettagli sugli acquisti del Milan nel calciomercato estivo. In particolare, Cruciani, ha spiegato come i giocatori scelti dalla società non siano quelli richiesti da Massimiliano Allegri. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. “Non lo dico per difendere Allegri, ma gli hanno comprato dei giocatori come sappiamo tutti noi che lui non voleva. C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Igli Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cruciani: “Hanno comprato dei giocatori che Allegri non voleva. C’è una chiara spaccatura in società”

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