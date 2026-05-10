Milan Allegri | Sono io il responsabile Tare | Tifosi hanno diritto di protestare
Dopo la partita tra Milan e Atalanta, l’allenatore rossonero si è detto deluso ma ha assunto la responsabilità della sconfitta. Nel frattempo, un dirigente ha commentato che i tifosi hanno il diritto di protestare, sottolineando il loro ruolo nel calcio e la libertà di espressione durante le manifestazioni di dissenso. La discussione si concentra sulle reazioni dei supporter e sulle parole dei protagonisti in seguito alla sfida.
(Adnkronos) – Massimiliano Allegri deluso ma fiducioso dopo Milan-Atalanta, mentre Igli Tare parla della protesta dei tifosi rossoneri. Oggi, domenica 10 maggio, il Milan è stato battuto dalla Dea per 3-2 a San Siro nella 36esima giornata di Serie A in una partita caratterizzata anche dalla protesta dei tifosi verso la socierà e in particolare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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