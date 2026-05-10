Milan Allegri | Sono io il responsabile Tare | Tifosi hanno diritto di protestare

Dopo la partita tra Milan e Atalanta, l’allenatore rossonero si è detto deluso ma ha assunto la responsabilità della sconfitta. Nel frattempo, un dirigente ha commentato che i tifosi hanno il diritto di protestare, sottolineando il loro ruolo nel calcio e la libertà di espressione durante le manifestazioni di dissenso. La discussione si concentra sulle reazioni dei supporter e sulle parole dei protagonisti in seguito alla sfida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui