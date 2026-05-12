A Crotone è stata smantellata una rete di truffe online che vendeva trattori e piscine inesistenti, portando all'esecuzione di dieci misure cautelari per associazione a delinquere. Durante le operazioni sono stati sequestrati veicoli e opere d'arte, mentre l'indagine ha portato alla scoperta di attività di riciclaggio che coinvolgevano diverse regioni italiane. L'inchiesta ha evidenziato un sistema di truffe e riciclaggio su vasta scala.

È di 10 misure cautelari personali il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione accusata di associazione per delinquere finalizzata alla truffa online, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona. I provvedimenti, emessi dal G.I.P. del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica, sono stati eseguiti nei confronti di altrettanti soggetti gravemente indiziati. L’operazione, che ha visto anche il sequestro di beni di lusso e immobili, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle truffe online seriali....🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crotone, vendevano trattori e piscine inesistenti: smantellata rete di truffe, sequestrate auto e opere d'arte

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