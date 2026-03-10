Crotone | 19 arresti smantellata la rete di Arena Manfredi

Nella mattinata del 10 marzo 2026, un’operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di 19 persone nel territorio di Crotone e sull’isola di Capo Rizzuto. L’intervento ha smantellato una rete legata ad attività criminali e ha coinvolto diverse zone della provincia. L’azione ha visto l’impiego di numerosi agenti e si è conclusa con il fermo degli arrestati.

Il 10 marzo 2026, alle prime ore del mattino, la rete di contrasto alla criminalità organizzata ha sferrato un colpo decisivo nel territorio crotonese e sull'isola di Capo Rizzuto. Diciannove individui sono stati privati della libertà personale in seguito a un'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. distrettuale di Catanzaro su richiesta della DDA. Le misure prevedono diciotto carceri e un solo domicilio coatto, colpendo direttamente le cosche Arena, Manfredi e Gentile. L'operazione, denominata Libeccio, è stata condotta congiuntamente dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Crotone, dal Reparto Anticrimine del R.O.S. di Catanzaro e dalla Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile locale.