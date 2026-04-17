Mattarella a sorpresa a Palermo per partecipare ad un convegno sul fratello ucciso dalla mafia

Il Presidente della Repubblica si è recato a Palermo, sorprendendo tutti, per partecipare a un convegno dedicato al fratello, vittima della mafia. Era accompagnato dalla figlia, Laura, e all’ingresso è stato accolto dall’arcivescovo della città, monsignor Corrado Lorefice, che ricopre anche il ruolo di Gran Cancelliere della Facoltà. La visita si è svolta in un contesto di commemorazione e riflessione pubblica.

Il Capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è stato accolto dall’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, Gran Cancelliere della Facoltà. L’incontro rientra in una due giorni di iniziative sul tema: “Il Magistero sociale dei testimoni: il contributo innovativo di Piersanti Mattarella“, organizzata dal preside don Vito Impellizzeri. “Non fu solo la mafia auccidere il 6 gennaio 1980 il presidente Piersanti Mattarella”, afferma il procuratore generale Lia Sava, come riportato daLa Repubblica, sottolineando che il fratello del Capo dello Statoruppe coraggiosamente con il sistema della criminalità organizzata. E lo fece in...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella a sorpresa a Palermo per partecipare ad un convegno sul fratello ucciso dalla mafia Notizie correlate Facoltà teologica, Mattarella arriva a sorpresa al convegno sul fratello PiersantiIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a sorpresa alla facoltà teologica di Palermo per partecipare al convegno “L’impegno dei... Palermo nel ricordo di Mario Francese, ucciso dalla mafia 47 anni faA 47 anni dall’omicidio di Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia, ucciso a colpi di pistola dalla mafia, il 26 gennaio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Zelensky a Roma vede Meloni e Mattarella. La premier: Occidente diviso miglior regalo a Mosca -; Gita a Praga e incontro a sorpresa con Mattarella: Gigi Brugnoli lo saluta sul Ponte Carlo; Mattarella invitato a Viterbo per gli 80 anni del consiglio comunale, poi la telefonata a sorpresa dal Quirinale; Faccio volontariato per vocazione, un onore andare da Mattarella. Mattarella si presenta a sorpresa a Palermo ad un convegno dedicato al fratello PiersantiPALERMO - Il capo dello Stato Sergio Mattarella, a sorpresa, si è presentato alla Pontificia facoltà teologica, a Palermo, per partecipare al convegno ... newsicilia.it Lorefice Piersanti Mattarella fonte di ispirazione per i cristiani in politicaLo ha detto monsignor Corrado Lorefice, ricordando presso la Facoltà Teologica di Sicilia l'ex presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella ... italpress.com PALERMO: Ricordato Piersanti Mattarella presso la Facoltà Teologica di Sicilia, alla presenza del Presidente della Repubblica Il magistero sociale dei testimoni il contributo innovativo di Piersanti Mattarella sono stati ricordati stamani alla Facoltà Teologica di - facebook.com facebook Il Presidente Mattarella con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy x.com