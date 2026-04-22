A Miravalle una tappa del Mondiale Lavori serrati per il crossodromo

A Miravalle si terrà una tappa del Mondiale di motocross, confermando che il Gran Premio d’Italia si svolgerà come previsto. Dopo circa vent’anni, l’evento torna nell’impianto di Miravalle, nel comune di Montevarchi. Nel frattempo, sono in corso lavori intensi per il miglioramento del crossodromo, che dovrà essere pronto per le gare del campionato mondiale MXGP. La manifestazione era stata precedentemente annunciata e ora si stanno concretizzando le operazioni di preparazione.

Il Gran Premio d’Italia si farà. A distanza di un ventennio la tappa italiana del mondiale MXGP di morocross si disputerà regolarmente nell’impianto montevarchino di Miravalle. Le voci circa una presunta cancellazione della data, poi confermata per il fine settimana del 20 e del 21 giugno prossimi, erano circolate per alcune criticità presenti nel circuito ma a dirimere ogni dubbio è stato il sopralluogo effettuato nelle scorse ore da una delegazione della Federazione Internazionale Motociclismo (FIM) assieme al promotore Infront. Una grande notizia non solo per il Moto Club Brilli Peri, che gestisce l’impianto, ma anche per tutta la vallata...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Miravalle una tappa del Mondiale. Lavori serrati per il crossodromo Notizie correlate L’evento dal 27 al 30 agosto. Il beach volley torna in piazza Roma . E sarà una tappa del Pro Tour MondialeIl grande beach volley tornerà a Modena anche quest’anno e lo farà in grande stile diventando addirittura una tappa del Beach Pro Tour Mondiale. Sport e inclusione sociale: procedono a ritmo serrati i lavori per il nuovo mini-palazzetto della zona orientalePrende forma il nuovo Centro Polifunzionale di fronte al Parco del Mercatello a Salerno, realizzato nell'ambito del Pnrr Missione 5 "Sport e...