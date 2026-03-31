Crollo di intonaco da un condominio | intervengono i vigili del fuoco

Nella serata di ieri, una porzione di cornicione di un condominio in Via Immacolata a Roccapiemonte si è staccata, causando un crollo dell’intonaco. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e una squadra della Protezione Civile per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni o rischi per le persone nelle vicinanze. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Presenti anche gli uomini della Protezione Civile, il sindaco Carmine Pagano e il comandante della Polizia Locale Giovanni Buonocore Nella tarda serata di ieri, a causa del distacco e del rigonfiamento di una porzione di cornicione di un edificio condominiale in Via Immacolata a Roccapiemonte, una squadra della Protezione Civile è intervenuta sul posto per garantire la sicurezza pubblica. Presenti anche il sindaco Carmine Pagano e il comandante della Polizia Locale Giovanni Buonocore. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Crollo di intonaco da un condominio: intervengono i vigili del fuoco Articoli correlati Caduta intonaco in via dei Mille, intervento dei vigili del fuocoTempo di lettura: < 1 minutoAllarme questa mattina in via dei mille, nella zona orientale di Salerno , dove un distacco improvviso di intonaco ha... Auto a fuoco genera il panico tra i cittadini. Intervengono i vigili del fuocoFABRIANO – I Vigili del Fuoco di Fabriano sono intervenuti ieri sera, giovedì 8 gennaio, alle 20,30 circa a Borgo Tufico, per l’incendio di... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Marassi, due classi di asilo nido evacuate per crollo di intonaco: Forse dovuto al terremoto; Knauf Italia presenta i nuovi controsoffitti antisfondellamento; Distacco di intonaco al liceo Alfano I: intervengono i vigili del fuoco; Crolla il solaio del Cafè de Paris, il titolare fa uscire tutti e resta sotto le macerie. Crollo casolare al Parco degli Acquedotti di Roma, le vittime forse preparavano attentatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Crollo casolare al Parco degli Acquedotti di Roma, le vittime forse preparavano attentato ... tg24.sky.it Visti i costi proibitivi dei lotti adibiti a sepolture, in molti hanno approfittato della bolla immobiliare che ha portato a un crollo dei prezzi nei quartieri periferici per acquistare case in cui conservare i resti dei defunti. Ma ora le autorità dicono basta facebook Quinto crollo della passerella ciclopedonale sull'Adda. Tra il Cremonese e il Lodigiano, investimento da 4 milioni di euro #ANSA x.com