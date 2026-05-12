Crolla un soffitto nei sotterranei dell' Ipab | Non è un episodio isolato

Nella casa di riposo Mariutto, a Mirano, si è verificato il crollo di una parte del soffitto nei sotterranei, vicino agli spogliatoi del personale. L’incidente si è verificato in un’area che si trova sotto gli spazi di assistenza agli anziani. La struttura è stata immediatamente messa in sicurezza e le autorità stanno verificando se si tratta di un episodio isolato o di un problema più diffuso.

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