Crolla un soffitto nei sotterranei dell' Ipab | Non è un episodio isolato
Nella casa di riposo Mariutto, a Mirano, si è verificato il crollo di una parte del soffitto nei sotterranei, vicino agli spogliatoi del personale. L’incidente si è verificato in un’area che si trova sotto gli spazi di assistenza agli anziani. La struttura è stata immediatamente messa in sicurezza e le autorità stanno verificando se si tratta di un episodio isolato o di un problema più diffuso.
Una porzione di soffitto è crollata nei sotterranei della casa di riposo Mariutto, a Mirano, in prossimità degli spogliatoi del personale. Lo denuncia la Fp Cgil esprimendo preoccupazione per lo stato dei locali. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday«Fortunatamente non si.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Il soffitto dell'aula ha infltrazioni: studente le fotografa ma finisce nei guaiIl soffitto della scuola ha delle infiltrazioni, uno studente le fotografa e finisce nei guai.
Leggi anche: Crolla il soffitto di un'aula in una scuola a Ronciglione | VIDEO
Argomenti più discussi: Crolla il controsoffitto dell’asilo nido: attimi di paura (e bimbi evacuati). La causa? I furti di rame; Crolla intero controsoffitto in struttura per persone fragili: tragedia sfiorata / FOTO; Maltempo a Milano, crolla il controsoffitto in un asilo nido comunale: paura per 21 bambini; Milano, crolla il controsoffitto dell'asilo nido di via Pianell, 21 bimbi trasferiti. Il Comune: Colpa dei furti di rame.
Denuncia il soffitto che crolla ma finisce sotto accusa: all'istituto di Pordenone la trasparenza costa cara a uno studente, punito per aver documentato le infiltrazioni d'acqua in aula https://ebx.sh/ayHr2j facebook
Oggi, al Memoriale 14 agosto 2018, si è svolto un momento di commemorazione dedicato alle vittime del crollo del Ponte Morandi, alla vigilia dell’Adunata Nazionale Alpini. Un gesto che rafforza il legame con gli Alpini, subito presenti nei giorni successivi alla x.com
Ho ripetuto il test dei due principali pacchetti di moduli Laravel sotto carico, uno di essi collassa a 32 worker - reddit.com reddit