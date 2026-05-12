Crolla un soffitto nei sotterranei dell' Ipab | Non è un episodio isolato

Da veneziatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa di riposo Mariutto, a Mirano, si è verificato il crollo di una parte del soffitto nei sotterranei, vicino agli spogliatoi del personale. L’incidente si è verificato in un’area che si trova sotto gli spazi di assistenza agli anziani. La struttura è stata immediatamente messa in sicurezza e le autorità stanno verificando se si tratta di un episodio isolato o di un problema più diffuso.

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Una porzione di soffitto è crollata nei sotterranei della casa di riposo Mariutto, a Mirano, in prossimità degli spogliatoi del personale. Lo denuncia la Fp Cgil esprimendo preoccupazione per lo stato dei locali. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday«Fortunatamente non si.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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