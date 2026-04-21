Crolla il soffitto di un' aula in una scuola a Ronciglione | VIDEO

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 aprile, una parte del soffitto di un’aula in una scuola a Ronciglione è crollata. L’incidente si è verificato all’interno di un istituto comprensivo, coinvolgendo un’aula scolastica. Non ci sono al momento notizie di persone ferite o coinvolte direttamente nel crollo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e i tecnici per valutare la situazione.

Crollo di una parte del soffitto in un'aula scolastica a Ronciglione. È successo all'istituto comprensivo nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 aprile. A venire giù sono stati alcuni pannelli, presumibilmente a causa di una infiltrazione, con tanto di acqua a grondare. Fortunatamente al momento.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Quarticciolo, emergenza nelle case popolari: “Se piove crolla il soffitto, qui non siamo al sicuro”Crolla il soffitto in una palazzina Ater al Quarticciolo dopo anni di segnalazioni. Leggi anche: Travetto si stacca dal soffitto e crolla sul banco, paura al liceo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crolla il soffitto di un'aula in una scuola a Ronciglione | VIDEO; La Spezia, crolla un altro pezzo di controsoffitto all’istituto Capellini-Sauro, nessun ferito; Crolla un controsoffitto. Lezioni sospese al Sauro. È il secondo distacco in un anno e mezzo; Crolla un controsoffitto, lezioni sospese al Capellini-Sauro: studenti rimandati a casa. Crolla un controsoffitto. Lezioni sospese al Sauro. È il secondo distacco in un anno e mezzoIl cedimento si è verificato durante il weekend e non ci sono stati feriti. Ma i ragazzi non sono sereni e mostrano una colonna di cemento ammalorata. Intervento d’urgenza dei tecnici della Provincia: ... msn.com Crolla controsoffitto al Nautico della Spezia, lezioni sospese per sicurezzaCedimento all’ingresso dell’istituto Capellini-Sauro scoperto prima dell’arrivo degli studenti. Attivati controlli urgenti, nessun ferit ... telenord.it Teramo. Crolla la volta dell’ex Municipio. Piazza Orsini interdetta: intervengono i Vigili del Fuoco. Continua su IlCentro.it --> Link nei commenti #teramo #pompieri #ilcentro - facebook.com facebook Elezioni #Bulgaria – Exit poll: in testa "Bulgaria Progressista" con il 37-39% dei voti. L'ex presidente Rumen #Raden guida una coalizione di centrosinistra con tendenze conservatrici, euroscettiche e populiste. Crolla #GERB, partito europeista e di centrod x.com