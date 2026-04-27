Scontro spaventoso tra treni morti e feriti | bilancio drammatico

Nelle ultime ore si è verificato un grave incidente ferroviario che ha coinvolto due treni, causando numerose vittime e feriti. L’incidente è avvenuto in prossimità di una stazione e ha provocato danni estesi ai mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, mentre le autorità stanno raccogliendo le prime testimonianze e verificando le cause dell’incidente.

Grave incidente ferroviario nelle ultime ore, con uno scontro tra treni che ha provocato vittime e numerosi feriti. La tragedia si è consumata in serata, generando momenti di panico tra i passeggeri e mobilitando immediatamente i soccorsi. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno quattro morti e decine di persone coinvolte, mentre le operazioni di emergenza sono proseguite per tutta la notte tra i rottami dei convogli. L’incidente è avvenuto nei pressi di Giacarta, in Indonesia, dove due treni si sono scontrati lungo la stessa linea ferroviaria. Secondo quanto riportato da BBC e da altri media internazionali, il numero delle vittime è salito ad almeno quattro, ma il bilancio potrebbe aggravarsi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontro spaventoso tra treni, morti e feriti: bilancio drammatico Scontro fra treni in Andalusia, 39 morti e 152 feriti. Tra le ipotesi, un giunto saltato Notizie correlate “Morto sul colpo”. Scontro spaventoso in Italia, il bilancio è drammatico: ci sono feriti graviNuova tragedia sulle strade della Toscana, dove nel giro di poche ore si registra un altro grave incidente mortale. Incidente mortale spaventoso, scontro frontale tra due tir: bilancio drammaticoÈ di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in tarda mattinata lungo la strada statale Potenza-Melfi, nel... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scontro spaventoso tra treni, morti e feriti: bilancio drammatico; Grave incidente frontale tra due treni a bordo 38 persone | il bilancio; Incidente sull’asse Milano-Genova, scontro tra treni: circolazione interrotta; Maxi tamponamento e traffico rallentato sulle rive. Scontro tra treni in Italia: traffico completamente paralizzatoL’urto è avvenuto tra le stazioni di Locate e Certosa e ha costretto Trenitalia a interrompere la circolazione sull’asse Milano-Genova, creando così numerosi disagi ai passeggeri. Fortunatamente non c ... notizie.it Video. Scontro frontale tra due treni in Danimarca: diversi feritiVideo. Due treni si sono scontrati nei pressi di Hillerød, in Danimarca, causando il ferimento di diverse persone. it.euronews.com Scontro spaventoso tra treni - facebook.com facebook Incidente spaventoso, ma Jaylen Brown rassicura tutti sull'infortunio alla caviglia #NBA | #pianetabasket x.com