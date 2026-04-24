Crolla palazzina in Italia boato spaventoso | si scava tra le macerie il video shock

Nella notte italiana si è verificato un crollo improvviso di una palazzina, provocando un forte boato e attirando l’attenzione sulla stabilità degli edifici abbandonati. Le squadre di soccorso stanno attualmente scavando tra le macerie per recuperare eventuali sopravvissuti o vittime. Un video riprende il momento dello smottamento, suscitando shock tra chi ha assistito alla scena. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle cause dell’incidente.

Un crollo improvviso ha scosso la notte italiana, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza degli edifici abbandonati. L’episodio, avvenuto mentre la città dormiva, ha fatto temere il peggio. Il cedimento strutturale si è verificato intorno alle due del mattino, generando allarme tra i residenti della zona. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, intervenuti per verificare eventuali conseguenze su persone e cose. Solo nelle ore successive sono emersi i dettagli: il crollo ha interessato un palazzo disabitato situato in piazza Enrico de Nicola, a Napoli, nei pressi dell’area di Porta Capuana. L’edificio, da tempo in condizioni di forte degrado, è collassato completamente, sollevando una nube di detriti e paura tra chi vive nelle vicinanze.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crolla palazzina in Italia, boato spaventoso: si scava tra le macerie, il video shock Notizie correlate Il boato e poi il nulla: crolla palazzina di tre piani alla Playa, si scava tra le macerieUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea, in zona Playa a Licata, è crollata. Napoli, crolla palazzina a Porta Capuana: si scava tra le macerieEdificio disabitato di quattro piani cede nella notte nell'area di Porta Capuana, a Napoli: vigili del fuoco al lavoro per escludere la presenza di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crolla palazzina a Caserta, quattro persone estratte vive dalle macerie; Palazzina crollata nella notte, ricerche concluse: non ci sono feriti; Napoli, crolla palazzo disabitato a Porta Capuana, si cerca tra macerie; Napoli, crolla una palazzina nella notte. Si scava tra le macerie. Crolla palazzina disabitata a Napoli, non ci sono persone coinvolteDalle prime ore della notte i vigili del fuoco sono impegnati in via Siniscalchi, a Napoli, per il crollo parziale di un edificio di 4 piani disabitato: squadre al lavoro, anche con escavatori, per es ... ansa.it Palazzina disabitata crollata a Napoli in via Siniscalchi, nessun ferito: evacuati edifici viciniNella notte è crollata una palazzina abbandonata nel centro di Napoli, in corso le verifiche dei vigili del fuoco ... virgilio.it Napoli, dramma in città: crolla una palazzina. Si scava tra le macerie in cerca di superstiti >> https://tinyurl.com/awka2dvf facebook