Croce Bianca concessione corta | Le ambulanze salvano vite ma non fanno classifica
In un comunicato stampa, un rappresentante della Croce Bianca ha affermato che le ambulanze svolgono un ruolo fondamentale nel salvare vite, ma che non devono essere considerate in una classifica tra i servizi di emergenza. La discussione si concentra sulla concessione di attività a tempo determinato per i volontari e sul sostegno di un esponente locale a un collega coinvolto in una disputa legale. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra volontariato e enti pubblici.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Giovanni Grasso a sostegno di Vincenzo Ceccarelli Ad Arezzo scoppia il caso del “volontariato a tempo determinato”. Secondo Giovanni Grasso, infatti, il Comune avrebbe deciso che per meritarsi 90 anni di diritto di superficie bisogna avere almeno undici titolari, una curva che canta e un centravanti che bestemmia contro l’arbitro. La denuncia arriva dopo la scoperta che la nuova sede della Croce Bianca avrà una concessione da 30 anni, mentre allo stadio ne sono stati dati 90. Tradotto: l’ambulanza salva vite, ma il pallone salva la burocrazia. “È una discriminazione grave”, avrebbe dichiarato Grasso indicando sconsolato una barella.🔗 Leggi su Lortica.it
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