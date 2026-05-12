Croce Bianca concessione corta | Le ambulanze salvano vite ma non fanno classifica

In un comunicato stampa, un rappresentante della Croce Bianca ha affermato che le ambulanze svolgono un ruolo fondamentale nel salvare vite, ma che non devono essere considerate in una classifica tra i servizi di emergenza. La discussione si concentra sulla concessione di attività a tempo determinato per i volontari e sul sostegno di un esponente locale a un collega coinvolto in una disputa legale. La vicenda si svolge in un contesto di tensioni tra volontariato e enti pubblici.

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