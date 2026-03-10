Odessa | 18 cani salvano vite tra le macerie

A Odessa, in Ucraina, un gruppo di 18 cani sta contribuendo a salvare vite tra le macerie causate dagli ultimi attacchi. Questi animali sono stati addestrati per individuare persone intrappolate sotto le macerie e lavorano senza sosta nelle operazioni di soccorso. La loro presenza si aggiunge alle squadre di soccorso impegnate a trovare e mettere in salvo chi è rimasto bloccato.

Odessa, Ucraina: la città portuale affronta le conseguenze degli attacchi recenti con un esercito silenzioso ma determinato. I cani da soccorso, guidati dagli addestratori Vitalii e Halyna Cherlat, operano tra i detriti degli edifici colpiti per cercare sopravvissuti o confermare la presenza di vittime. In questo scenario di emergenza, la richiesta di animali addestrati è cresciuta in modo significativo dall’inizio del conflitto nel 2022. La coppia di addestratori gestisce un gruppo di diciotto animali, alcuni dei quali sono già stati impiegati nelle operazioni di ricerca tra le macerie. Questi cani hanno imparato a distinguere tra una persona viva e un corpo senza vita attraverso segnali specifici: un abbaiare forte indica un sopravvissuto, mentre sdraiarsi in silenzio segnala la presenza di un defunto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Odessa: 18 cani salvano vite tra le macerie Articoli correlati Ucraina, attacco russo su Odessa: i soccorsi tra le macerieSecondo il Servizio di emergenza statale ucraino, almeno otto persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un attacco russo nella città... Tragedia di Crans-Montana, Pedone: "Le regole antincendio salvano le vite umane"“La tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno, che ha provocato la perdita di 40 giovani vite umane e il ferimento di 116 persone a...