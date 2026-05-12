Criticità e disagi lungo la statale 3bis Tiberina Verini invia un’interrogazione a Salvini

La statale 3bis Tiberina, che include tratti delle autostrade E45 ed E55, continua a presentare problemi e disagi per gli automobilisti. La questione è stata sollevata attraverso un’interrogazione presentata dal rappresentante locale al ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La comunicazione si concentra sulle criticità più recenti e sulle condizioni della strada, coinvolgendo direttamente le autorità competenti.

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