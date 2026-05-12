Criticità e disagi lungo la statale 3bis Tiberina Verini invia un’interrogazione a Salvini
La statale 3bis Tiberina, che include tratti delle autostrade E45 ed E55, continua a presentare problemi e disagi per gli automobilisti. La questione è stata sollevata attraverso un’interrogazione presentata dal rappresentante locale al ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La comunicazione si concentra sulle criticità più recenti e sulle condizioni della strada, coinvolgendo direttamente le autorità competenti.
Le criticità della statale 3bis Tiberina che comprende i tratti di E45 ed E55 torna al centro della questione politica. Questa volta è il senatore del Pd Walter Verini che ha riacceso i fari sulla situazione della strada depositando un'interrogazione a risposta orale al ministro delle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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