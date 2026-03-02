Ex Strada Statale 3-bis Tiberina sopralluogo di Polcri | piano da 39 milioni

Il presidente della Provincia di Arezzo ha effettuato un sopralluogo sulla ex Strada Statale 3-bis Tiberina, tra gli svincoli di Pieve Santo Stefano Nord e Canili. È stato annunciato un piano di interventi dal valore di 39 milioni di euro per mettere in sicurezza e ripristinare il tratto. L’intervento riguarda specificamente questa porzione della strada, al centro di un programma di lavori ufficiali.

Questa mattina lunedi 2 marzo 2026, Polcri si è recato a Pieve Santo Stefano dove ha incontrato il sindaco Claudio Marcelli, per fare un punto sull'infrastruttura oggi dismessa, che rappresenta un collegamento strategico tra Toscana ed Emilia-Romagna. L'obiettivo è quello di rendere più agevole l'accesso sui valichi Appenninici, snellire il traffico e rendere più sicura la viabilità dell'intero Centro Italia, oltre a costituire un'alternativa essenziale alla E45 in caso di emergenze o interruzioni. "Il recupero della Tiberina è un investimento strategico per la sicurezza della nostra rete viaria - afferma Polcri -. Restituire funzionalità a questa infrastruttura significa garantire continuità ai collegamenti tra due regioni, sostenere le comunità locali e rafforzare un'arteria fondamentale in caso di criticità sulla E45.