A causa delle condizioni meteo avverse con abbondanti nevicate al suolo, è stata disposta la chiusura della statale 3 bis “Tiberina” (E45) all’altezza di Verghereto, in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa in seguito all’attivazione di un livello di allerta superiore, che ha interessato anche la tratta in direzione nord verso Cesena. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso.

Arezzo, 26 marzo 2026 – A causa delle severe condizioni meteo con apporti significativi di neve al suolo, è stato attivato un ulteriore livello di allertamento con chiusura della statale 3 bis “Tiberina” (E45) all’altezza di Verghereto (FC) anche in direzione nordCesena. La circolazione è indirizzata in uscita allo svincolo di Valsavignone con rientro a Bagno di Romagna. La chiusura consentirà di eseguire in sicurezza lo sgombero della neve dalla carreggiata. Pe rmane la chiusura lungo il medesimo tratto sulla carreggiata in direzione sudTerni – tra Bagno di Romagna e Valsavignone – dove sono in corso le operazioni di recupero e allontanamento del mezzo pesante intraversato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neve, scatta la chiusura della statale 3 bis “Tiberina” (E45) all’altezza di Verghereto

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