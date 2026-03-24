Terremoto nel governo si dimettono Bartolozzi e Delmastro | Ho commesso una leggerezza In bilico la ministra Santanchè

Due membri del governo hanno annunciato le proprie dimissioni, ammettendo di aver commesso una leggerezza. La ministra coinvolta è in bilico e il partito di maggioranza ha convocato un vertice per discutere della situazione. La Premier ha deciso di intervenire, convocando il vertice di partito per affrontare la crisi e valutare i prossimi passi.

Il primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma anche della capa di Gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. È in bilico la ministra del Turismo, Daniela Santanché che sta provando a resistere. La decisione presa da Giorgia Meloni arriva al termine di riunioni andate avanti per tutta la mattina che avevano come obiettivo di dare una risposta forte dopo il risultato del voto popolare sulla riforma della giustizia. «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Terremoto nel governo, si dimettono Bartolozzi e Delmastro: «Ho commesso una leggerezza». In bilico la ministra Santanchè Articoli correlati Leggi anche: Terremoto nel governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, in bilico Santanchè. La decisione di Meloni dopo il referendum Leggi anche: Delmastro e Bartolozzi rassegnano le dimissioni. Il sottosegretario: "Ho commesso una leggerezza, ma sempre corretto" Contenuti utili per approfondire Terremoto nel governo si dimettono... Temi più discussi: Effetto voto, terremoto al ministero di Giustizia; Bergamo, risultati del referendum, centrodestra deluso: Dobbiamo riflettere, il messaggio non è passato; Terremoto riforme: Meloni frena sul Premierato e la Giustizia affonda; Terremoto a Cuba, scossa di magnitudo 5.9 nel Sud-Est dell'isola. Terremoto nel governo: Delmastro e Bartolozzi si sono dimessiIl sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e la capa di gabinetto Giusi Bartolozzi si sono dimessi. Nelle scorse ore dopo valutazioni a Palazzo Chigi e ai vertici di Fratelli d’Italia sulla ... ilfattoquotidiano.it Terremoto nel governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, in bilico Santanchè. La decisione di Meloni dopo la sconfitta al referendumla Premier riunisce il vertice di Fratelli d'Italia e poi impone la svolta dopo il risultato del voto sulla riforma della giustizia ... roma.corriere.it Terremoto nel governo: Delmastro e Bartolozzi si sono dimessi x.com Ultim'ora - Terremoto nel governo - facebook.com facebook