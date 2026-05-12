Giampaolo Pazzini ha commentato la situazione attuale del Milan, affermando che la squadra si trova in balia degli eventi. L’ex attaccante ha espresso la sua opinione sulla crisi del club, criticando le recenti prestazioni e la gestione della rosa. Le sue parole sono arrivate in un momento di difficoltà per i rossoneri, senza offrire commenti su possibili soluzioni o interventi futuri.

La sconfitta interna contro gli uomini di Palladino ha riaperto ufficialmente i giochi per l'Europa, portando la Roma a pari punti (67) e il Como a sole due lunghezze di distacco. Con le ultime due sfide di campionato contro Genoa e Cagliari che diventano veri e propri spareggi, il Milan si trova nel mezzo di una tempesta perfetta, amplificata dalla dura contestazione della Curva Sud nei confronti dell'AD Giorgio Furlani. Pazzini ha espresso profonda delusione per la totale assenza di reazione caratteriale dello spogliatoio. L'ex centravanti ha usato parole spietate per fotografare la crisi tecnica e di nervi che sta attraversando l'ambiente rossonero, evidenziando come la squadra abbia spento la spina una volta sfumato il sogno Scudetto: «Non me lo aspettavo, soprattutto per quanto fatto vedere finora.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Crisi Milan, Pazzini stronca la squadra: “È in balia degli eventi”

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