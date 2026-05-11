Nella partita tra Milan e Atalanta terminata 2-3, la squadra di casa ha subito una sconfitta inaspettata. La gara si è conclusa con tre reti a favore degli ospiti, mentre il Milan ha segnato due gol. L'allenatore della squadra di casa si trova ora sotto pressione, mentre i giocatori sono stati affrontati con alcune assenze chiave. La partita ha evidenziato alcune difficoltà nel gioco della formazione milanese.

L'analisi tattica di Milan-Atalanta 2-3 suona come un campanello d'allarme ancora più grave, considerando quanto emerge. Ieri abbiamo assistito a un'altra prova deludente del Milan, che non è riuscito quasi in nulla. Ebbene, dalle immagini recuperate e spiegate dal nostro match analyst Mattia Pellé si evince qualcosa di clamoroso: la squadra starebbe giocando contro. È un'ipotesi, ovviamente, ma supportata da alcuni momenti della partita che hanno dell'inspiegabile. Protagonista è in particolare Adrien Rabiot, che è il giocatore simbolo e, soprattutto, il più vicino a Massimiliano Allegri: la sensazione è che sappia già qualcosa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot e squadra giocano contro? Analisi Milan-Atalanta 2-3; Allegri in crisi

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RABIOT E SQUADRA GIOCANO CONTRO ANALISI MILAN-ATALANTA 2-3 ALLEGRI IN CRISI

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