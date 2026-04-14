Ieri, l’allenatore del Milan ha convocato la squadra a Milanello per un confronto in seguito alla sconfitta per 0-3 subita contro l’Udinese. Durante l’incontro, ha parlato a lungo con i giocatori, discutendo delle prossime mosse per cercare di uscire dalla difficile situazione in classifica. La squadra si prepara ora a riprendere gli allenamenti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni nelle prossime partite.

Ieri il Milan si è ritrovato a Milanello per riprendere gli allenamenti dopo la pesante sconfitta interna (0-3) incassata sabato a 'San Siro' contro l'Udinese e, per l'occasione, l'allenatore Massimiliano Allegri ha voluto parlare con la sua squadra, per dare un messaggio a tutti i ragazzi. Lo ha rivelato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. "Niente panico", il senso del discorso di Allegri dopo un k.o. che ha complicato le cose per il Milan sul viaggio verso la qualificazione in Champions League, ma che non ha di certo compromesso tutto. Allegri ha voluto isolare il suo gruppo da dubbi e critiche e, ieri, ha invitato tutti a lasciar perdere conti e classifiche.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, discorso di Allegri a Milanello: cosa ha detto alla squadra e la mossa per uscire dalla crisi

Juventus, il discorso di Spalletti alla squadra dopo l’Inter. Cosa ha detto il tecnico nello spogliatoioMalen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Barcellona, baby colpo per l’estate! I...

Milan, blitz di Cardinale a Milanello: il saluto alla squadra, gli applausi e il suo discorso'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri, a meno di un mese di distanza dall'ultima visita (21 gennaio), a Milanello si sia...

Napoli-Milan | #Supercoppa | Allegri e Maignan in conferenza stampa pre-partita

Qual è stato il calciatore del Milan più forte di sempre - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan, ancora speranze per #Vlahovic Le parole di Comolli lasciano tutto aperto - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com