Le commesse ritirate e stipendi a zero Cosa sta succedendo all' ex calzaturificio Tm
Gli oltre 30 dipendenti dell'ex calzaturificio Tm di San Giovanni Valdarno, ora chiamato Progetto Scarpa srl, stanno affrontando una situazione difficile. Le commesse sono state ritirate e gli stipendi sono stati azzerati, senza che ci siano state ripartenze o l’accesso agli ammortizzatori sociali. La mancanza di ordini e di sostegni ufficiali ha portato i lavoratori a vivere un periodo di incertezza.
Nessuna ripartenza né ammortizzatori sociali. È quanto stanno vivendo gli oltre 30 dipendenti dell'ex Calzaturificio Tm di San Giovanni Valdarno, oggi Progetto Scarpa srl. Un sito produttivo artigianale, come tanti altri della vallata, dove le grandi firme della moda si rivolgono per dare forma.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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