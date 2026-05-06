Le commesse ritirate e stipendi a zero Cosa sta succedendo all' ex calzaturificio Tm

Gli oltre 30 dipendenti dell'ex calzaturificio Tm di San Giovanni Valdarno, ora chiamato Progetto Scarpa srl, stanno affrontando una situazione difficile. Le commesse sono state ritirate e gli stipendi sono stati azzerati, senza che ci siano state ripartenze o l’accesso agli ammortizzatori sociali. La mancanza di ordini e di sostegni ufficiali ha portato i lavoratori a vivere un periodo di incertezza.