Cittadinanza onoraria a Pertini sì unanime del consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Genova ha deciso all’unanimità di concedere la cittadinanza onoraria in memoria di Sandro Pertini, settimo Presidente della Repubblica e figura politica di rilievo. La proposta, avanzata dal campo largo, riguarda il riconoscimento per i 130 anni dalla nascita dell’illustre figura ligure, noto anche per il suo ruolo di partigiano e per il supporto trasversale alla sua figura politica.

Il Consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità la proposta del campo largo di concedere la cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini, ligure illustre, settimo Presidente della Repubblica, partigiano ed esponente politico stimato trasversalmente, a 130 anni dalla sua nascita.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Il Consiglio Comunale conferisce la cittadinanza onoraria all’oncologo Paolo AsciertoTempo di lettura: 4 minuti“Un esempio unico di dedizione, competenza e altruismo”. Teverola, il Consiglio Comunale conferisce la Cittadinanza Onoraria a don Evaristo RutinoTempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, Dr. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cittadinanza onoraria a Pertini, Amoretti: Non solo simbolo, ma gesto politico e civile; Imperia, il Pd attacca la maggioranza: Pertini sì, ma nessuna presa di posizione contro la remigrazione; Imperia conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini: soddisfazione di PSI e Imperia di Tutti. Cittadinanza onoraria a Sandro Pertini a130 anni dalla nascita: il Comune di Genova ha detto sìApprovato all'unanimità l'ordine del giorno presentato dal Pd. La sindaca Salis: Cuore pulsante della democrazia, il legame con la città è scolpito nella pietra ... ivg.it Genova e Pertini, un legame indissolubile: cittadinanza onoraria all'ex PresidenteIl Consiglio Comunale di Genova - martedì 21 aprile 2026 - ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini ... mentelocale.it Tutti uniti nel nome di Sandro Pertini. L'ex presidente della Repubblica più amato sugli Italiani, ha messo d'accordo maggioranza e opposizione nel consiglio comunale di Genova che, all'unanimità, ha deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria alla memoria - facebook.com facebook Lula, cittadinanza onoraria al Comandante della Amerigo Vespucci Giuseppe Lai x.com