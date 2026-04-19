Da area industriale dismessa a hub delle rinnovabili la sfida vinta del ' KmetroVerde' a Foggia | Così la Puglia guida la transizione

Durante il Green Energy Day, un rappresentante regionale ha visitato il Polo tecnologico ‘KmetroVerde’ a Foggia, situato in un’area industriale dismessa trasformata in centro dedicato alle energie rinnovabili. La visita si è svolta il 18 aprile presso il sito di Borgo Cervaro, che si occupa di economia circolare e fonti rinnovabili. Questa iniziativa evidenzia il passaggio della regione verso un modello energetico sostenibile.

In occasione del Green Energy Day, l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha visitato, nella giornata di ieri 18 aprile, il Polo tecnologico per l’Economia circolare e le Fonti rinnovabili ‘KmetroVerde’ presso Borgo Cervaro a Foggia.Il Green Energy Day è una giornata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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