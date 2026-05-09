Simone Inzaghi fischiato alla premiazione per la coppa vinta con l'Al Hilal | non gli perdonano niente

Durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria della coppa nazionale saudita con l'Al Hilal, Simone Inzaghi è stato fischiato dagli spettatori presenti allo stadio, che lo hanno accolto con proteste. L'allenatore italiano, mostrato sul grande schermo, ha ricevuto cori di disapprovazione, in relazione anche alle precedenti eliminazioni in Champions League e alle scelte di gioco adottate durante la stagione.

Simone Inzaghi è stato subissato di fischi quando è stato inquadrato sul maxi schermo allo stadio al momento della premiazione dopo aver vinto la coppa nazionale saudita con l'Al Hilal: i tifosi non gli perdonano niente, l'eliminazione in Champions e il gioco sparagnino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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