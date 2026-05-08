San Giuliano trenta posti di lavoro a rischio I dipendenti della Pavoni in presidio | Inaccettabile l’assenza di Smeg

I lavoratori della Pavoni si sono riuniti in un presidio davanti alla sede di Regione Lombardia, in via Fabio Filzi a Milano, per manifestare contro la perdita di trenta posti di lavoro. La protesta si è svolta ieri e ha visto la partecipazione di dipendenti che hanno espresso insoddisfazione per l'assenza di una risposta da parte di Smeg, che non si è ancora pronunciata sulla questione.

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San Giuliano (Milano), 8 maggio 2026 – Con un presìdio s otto la sede di Regione Lombardia , in via Fabio Filzi a Milano, ieri i lavoratori della Pavoni sono tornati a mobilitarsi. La manifestazione è stata organizzata in concomitanza con una seduta della quarta Commissione regionale per le attività produttive. Oggetto del dibattito, il futuro della Pavoni, azienda di San Giuliano che confeziona macchine del caffé e il cui comparto produttivo, per decisione della proprietà Smeg, verrà presto trasferito nel Veronese, a 180 chilometri dall’attuale sede. A rischio 30 posti di lavoro su 45. https:www.ilgiorno.itmilanocronacapavoni-la-rabbia-dei-lavoratori-8d8bfbe4 Sindacati e politica in campo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Giuliano, trenta posti di lavoro a rischio. I dipendenti della Pavoni in presidio: “Inaccettabile l’assenza di Smeg” Notizie correlate Pavoni, le storiche macchine del caffé lasciano San Giuliano: a rischio 30 posti di lavoroSAN GIULIANO, 19 marzo 2026 – L'azienda annuncia il trasferimento della produzione, scatta la protesta dei lavoratori. Leggi anche: Il trasloco della Pavoni, muro dei sindacati: "Inaccettabile" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: San Giuliano, trenta posti di lavoro a rischio. I dipendenti della Pavoni in presidio: Inaccettabile l’assenza di Smeg; Ordinanza di temporaneo divieto di balneazione nella prossimità del Pennello 34 (litorale di San Giuliano); Il Maggio dei Libri 2026 del Comune di Catania Notizie; San Giuliano di Puglia: incontro sull’emergenza della Sp 40. San Giuliano, trenta posti di lavoro a rischio. I dipendenti della Pavoni in presidio: Inaccettabile l’assenza di SmegIncontro in Regione disertato dall’azienda. Il comparto produttivo, legato alla produzione di macchine del caffé, sarà trasferito nel Veronese. Politica e sindacati attivi per cercare una soluzione ... ilgiorno.it Comitato di Quartiere San Giuliano Mare . San Giuliano Mare è anche questo. Oggi, lungo la via Lucio Lando, abbiamo potuto apprezzare l'attività di cura del patrimonio verde ad opera di Anthea. I nostri platani sono una risorsa (come tutto il resto del grande t - facebook.com facebook #Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [ #1maggio 8:45] x.com