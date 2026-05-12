Crisi Consorzio Ag3 Catanzaro | Il territorio non può più aspettare

In vista dell'assemblea straordinaria del 13 maggio, si suscitano preoccupazioni da parte dell'Associazione liberi agricoltori riguardo alla crisi del Consorzio Ag3 a Catanzaro. Il territorio, infatti, si trova in una situazione di attesa prolungata senza risposte concrete. La questione viene rilanciata da un rappresentante locale che invita a considerare con urgenza le problematiche sollevate dagli agricoltori.

"Raccolgo e rilancio con forza le preoccupazioni espresse dall'Associazione liberi agricoltori in vista dell'assemblea straordinaria del 13 maggio. Il silenzio delle istituzioni regionali sulla gestione della stagione irrigua 2026 e sulla paralisi amministrativa del Consorzio di bonifica Ag3 è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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