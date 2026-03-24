Bologna, 24 marzo 2026 – Marco Valbruzzi, politologo, ha vinto il ‘no’. Questo che conseguenze può avere, sul Governo, sull’opposizione e, chiaramente, sulle Politiche? “Vittoria netta e controvento, cioè contro un Governo che continua ad avere un alto gradimento e contro i rapporti di forza emersi dalle ultime Politiche. Mi immagino rimpasti nella squadra ministeriale, a partire dalla Giustizia, lasciando Meloni al suo posto. Il governo cambierà, ma non cadrà: dovrà accantonare i sogni di riforma costituzionale, il ‘Premierato’, ed elettorale. Entrerà in una stagione di ‘vivacchiamento’: supererà l’estate, approverà la prossima legge di Bilancio e poi si presenterà, fra un anno, di fronte agli elettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, riflessi sulle Comunali: “Adesso il centrodestra non può più aspettare”

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