Truffe online | nuovi casi di sex tortion segnalati dalla polizia postale

La polizia postale ha segnalato nuovi casi di sex tortion, una forma di estorsione online. In questi episodi, gli autori utilizzano social network e app di messaggistica per ricattare le vittime con foto intime e chiedere denaro per non pubblicarle. Le vittime vengono minacciate e costrette a pagare per evitare la diffusione di immagini personali.

Un ricatto a luci rosse e la richiesta di denaro per non pubblicare foto intime.La polizia postale segnala nuovi casi di sex tortion, una forma di estorsione che avviene tramite social network e app di messaggistica. Come funziona la truffa"Il truffatore - spiega la Polposta - crea un profilo.

