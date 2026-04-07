Zanzare cause e rimedi | se ne parla in un incontro

Da forlitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 8 aprile alle 20,45 si tiene un incontro organizzato dal Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì presso il Ceas Parchi Romagna. La discussione riguarda le cause della presenza di zanzare e i possibili rimedi per affrontare il problema. L'evento si rivolge a cittadini interessati a conoscere meglio le dinamiche di questo insetto e le soluzioni pratiche disponibili.

Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì organizza per mercoledì 8 aprile alle 20,45 al Ceas Parchi Romagna "P. Zangheri" - Polo didattico “La Cócla” a Forlì, in via Fausto Andrelini 59 una conferenza “Zanzare: cause e rimedi". Relatrice sarà Roberta Colonna.  Si tratta di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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