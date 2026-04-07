Zanzare cause e rimedi | se ne parla in un incontro
Mercoledì 8 aprile alle 20,45 si tiene un incontro organizzato dal Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì presso il Ceas Parchi Romagna. La discussione riguarda le cause della presenza di zanzare e i possibili rimedi per affrontare il problema. L'evento si rivolge a cittadini interessati a conoscere meglio le dinamiche di questo insetto e le soluzioni pratiche disponibili.
Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì organizza per mercoledì 8 aprile alle 20,45 al Ceas Parchi Romagna "P. Zangheri" - Polo didattico “La Cócla” a Forlì, in via Fausto Andrelini 59 una conferenza “Zanzare: cause e rimedi". Relatrice sarà Roberta Colonna. Si tratta di un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
La gestione del lupo, se ne parla in un incontro a PontedellolioVenerdì 23 gennaio alle ore 20,30 alla Sala consigliare di Pontedellolio si terrà l'incontro “La gestione del lupo - Alla luce del declassamento...
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Zanzare, i metodi per tenerle lontane: dai diffusori elettrici ai rimedi naturaliNegli ultimi anni le zanzare sono diventate più numerose, resistenti e diffuse. Un fenomeno che non si limita al fastidioso ronzio notturno o al prurito delle punture, ma che riguarda anche la salute ... tg24.sky.it
Zanzare in casa? Questo ingrediente naturale le farà sparire in pochi minutiTorniamo a parlare di zanzare, la costante e fastidiosa presenza che si manifesta nelle nostre abitazioni, specialmente durante i mesi estivi. La continua ricerca di soluzioni naturali per ... greenme.it
Difendersi dalle #zanzare: dal 7 aprile 60 appuntamenti nei mercati. I volontari della Protezione civile forniscono informazioni utili e distribuiscono gratuitamente il prodotto larvicida. LEGGI QUI https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/18661/Difendersi-dall - facebook.com facebook
Sabato 4 aprile #disinfestazione contro le #zanzare in città e nelle frazioni x.com