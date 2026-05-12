Nella regione Lombardia, la richiesta di prestiti finalizzati agli acquisti si è arrestata bruscamente, segnando un calo netto nel settore del credito al consumo. La sospensione delle domande è avvenuta in un breve periodo e ha portato a un notevole rallentamento delle attività di finanziamento in tutta la zona. La causa ufficiale attribuita a questa frenata è legata agli effetti della guerra in Medio Oriente.

Milano, 12 maggio 2026 – La domanda di prestiti finalizzati agli acquisti si è fermata quasi all’improvviso. Lo spartiacque ha una data precisa: 28 febbraio, l’ inizio della guerra con l’ attacco di Stati Uniti e Israele all’ Iran e il conflitto che si è rapidamente allargata al Medio Oriente ha interrotto la richiesta di credito destinata ai consumi, dopo un anno di crescita favorita dalla politica monetaria della Banca centrale europea che aveva ridotto i tassi di interesse sulle rate da restituire a banche e finanziarie. L’effetto Iran è stato quasi immediato: la chiusura dello stretto di Hormuz, l’incremento delle spese per gasolio e benzina, i timori di una nuova inflazione e di aumenti generalizzati ha invertito il trend in Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Credito al consumo, crollo in Lombardia: colpa della guerra in Medio Oriente

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