Dopo la crisi dei carburanti e delle bollette, si apre un nuovo scenario legato alla guerra in Medio Oriente. Gli Houthi hanno dichiarato che la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è una delle possibili misure che potrebbero adottare per sostenere l’Iran. La regione si prepara a eventuali sviluppi che potrebbero influire sui trasporti e sui flussi commerciali.

Si alza la tensione in un altro snodo strategico delle rotte del commercio mondiale con gli Houthi dello Yemen che si mobilitano contro Usa e Israele e minacciano la chiusura del Mar Rosso La chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è "tra le opzioni" delle azioni che gli Houthi intendono attuare a sostegno dell'Iran. Altro snodo strategico delle rotte del commercio mondiale, come lo Stretto di Hormuz, Bab el-Mandeb collega il Mar Rosso con il golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e funge da ingresso meridionale al Canale di Suez. Con una lunghezza di circa 50 km e una larghezza di 26 km nel punto più stretto, è uno dei colli di bottiglia del traffico marittimo più delicati al mondo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Dopo carburanti e bollette c'è un nuovo problema in arrivo per colpa della guerra in Medio Oriente

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