Dal rally al crollo come la guerra in Medio Oriente può ridisegnare il prezzo del bitcoin

Negli ultimi giorni, le tensioni in Medio Oriente hanno influenzato il mercato delle criptovalute, con il prezzo del bitcoin che ha mostrato segnali di instabilità. Si analizzano ora tre possibili sviluppi: uno in cui la situazione rimane stabile, mantenendo il valore sotto i 75 mila dollari, e altri due che prevedono variazioni più significative a seconda dell’evoluzione del conflitto. La domanda su come il mercato reagirà resta aperta.

La traiettoria del bitcoin nei prossimi mesi dipenderà dall’evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Può salire se la crisi si risolve rapidamente, scendere bruscamente in caso di escalation prolungata oppure muoversi lateralmente in uno scenario intermedio. In tutti i casi, sarà la tenuta della fiducia nel sistema monetario a determinare la direzione finale. «Il Bitcoin non reagisce direttamente alla guerra o al prezzo del petrolio, ma al livello di stress del sistema finanziario — spiega Eliézer Ndinga, head of research di 21Shares —. Più la crisi erode la fiducia più aumenta la probabilità che il bitcoin si rafforzi come alternativa; se invece lo choc resta contenuto, prevale la logica ciclica e quindi il rischio di ulteriori correzioni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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