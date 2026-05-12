Su Netflix arriva un nuovo film che mescola creature luminose, un polpo filosofo e interpreti noti come Sally Field e Lewis Pullman. La protagonista, Tova, dialoga con un polpo di nome Marcellus, un animale che si distingue per le sue qualità filosofiche. La pellicola sorprende per come combina elementi insoliti, creando un racconto che sfida le aspettative senza risultare troppo strano. La storia si concentra sulle interazioni tra i personaggi e le creature in un ambiente suggestivo.

Tova parla con un polpo. Non perché sia stravagante, non perché le manchi qualcuno con cui parlare – anche se è così. Lo fa perché Marcellus ascolta davvero, e lei lo sa. È da questo dettaglio piccolo e un po’ assurdo che ha inizio Creature luminose. Il nuovo film originale targato Netflix è diretto da Olivia Newman e sta conquistando le classifiche di tutto il mondo. Italia compresa. E lo fa raccontando una storia delicata e coinvolgente che ruota attorno al concetto di quanto sia difficile lasciarsi aiutare. Il romanzo da cui è tratto, scritto da Shelby Van Pelt e pubblicato nel 2022 (da noi fa parte della collana Oscar Mondadori), è rimasto nella lista dei bestseller del New York Times per 64 settimane.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Creature luminose su Netflix: Sally Field, Lewis Pullman e un polpo filosofo di nome Marcellus in un film che sorprende. E non è assurdo come sembra

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